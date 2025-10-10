Puppo | Non sempre condivisibili le opinioni di Panatta e Bertolucci Auger-Aliassime è il n3 sul cemento

Ultima puntata di TennisMania, approfondimento dedicato ai temi d’attualità del tennis. Al centro dell’attenzione quanto è accaduto a Shanghai, in particolare la sconfitta di Lorenzo Musetti contro il canadese Felix Auger-Aliassime, negli ottavi di finale del Masters1000 cinese. Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) ha espresso le proprie idee a riguardo. “ Ho letto le dichiarazioni di Musetti al termine della partita e probabilmente non si è reso conto di quanto è accaduto in campo. Io credo che la prestazione, nel primo set in particolare, di Auger-Aliassime sia stata mostruosa e Lorenzo è stato lì fino a metà del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo: “Non sempre condivisibili le opinioni di Panatta e Bertolucci. Auger-Aliassime è il n.3 sul cemento”

