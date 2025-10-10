Pulisic fa preoccupare il Milan? Stop con gli USA | ecco di cosa si tratta

Pianetamilan.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pulisic è impegnato con la sua nazionale: nella notte italiana gli USA affronteranno l'Ecuador di Estupinan. L'esterno del Milan non si allena. Le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pulisic fa preoccupare il milan stop con gli usa ecco di cosa si tratta

© Pianetamilan.it - Pulisic fa preoccupare il Milan? Stop con gli USA: ecco di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: pulisic - preoccupare

pulisic fa preoccupare milanPulisic fa preoccupare il Milan? Stop con gli USA: ecco di cosa si tratta - Pulisic è impegnato con la sua nazionale: nella notte italiana gli USA affronteranno l'Ecuador di Estupinan. Segnala msn.com

pulisic fa preoccupare milanMilan, allarme Pulisic: infortunio in Nazionale, le condizioni - Neanche il tempo di cominciare che questa sosta per le Nazionali ha subito mietuto la sua prima vittima (di lusso): Christian Pulisic. Riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Fa Preoccupare Milan