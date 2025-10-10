Pulisic da valutare | non si allena con gli Usa e va verso la panchina
Il fantasista rossonero ha saltato la seduta di avvicinamento all'amichevole con l'Ecuador, nella quale dovrebbe partire dalla panchina. Dal ritiro americano non filtrano certezze, si pensa a uno stop precauzionale ma il giocatore sarà valutato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, da valutare le condizioni di Pulisic in vista di Leeds e Chelsea
Allarme dagli Stati Uniti: Christian Pulisic salta l'allenamento ed è in forte dubbio per l'amichevole! Il CT Pochettino conferma: "Dovremo valutare se sarà disponibile o meno".
