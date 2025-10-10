Pulisic da valutare | non si allena con gli Usa e va verso la panchina

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fantasista rossonero ha saltato la seduta di avvicinamento all'amichevole con l'Ecuador, nella quale dovrebbe partire dalla panchina. Dal ritiro americano non filtrano certezze, si pensa a uno stop precauzionale ma il giocatore sarà valutato nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, da valutare le condizioni di Pulisic in vista di Leeds e Chelsea

Pulisic non si allena con gli Usa: in dubbio per l'amichevole contro l'Ecuador - Arrivano notizie poco incoraggianti dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti che, nella notte italiana, affronterà in amichevole l'Ecuador ad Austin, Texas, ...

Pochettino rivela: "Pulisic non si è allenato". In dubbio per la partita contro l'Ecuador - Pulisic ed Estupinan nella nottata italiana si affronteranno nella partita tra USA e Ecuador?

