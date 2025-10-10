Pulisic allarme dagli USA | problemi fisici per l’ala del Milan rischio forfait contro l’Ecuador

Milanzone.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una pausa per le Nazionali che rischia di trasformarsi in un nuovo motivo di ansia per il Milan. A preoccupare Massimiliano Allegri e il suo staff è la condizione di Christian Pulisic, il giocatore simbolo del primo scorcio di stagione rossonero. Dopo aver conquistato il titolo di miglior calciatore di settembre in Serie A, l’esterno statunitense si è fermato durante il ritiro della sua Nazionale, alimentando dubbi e timori in casa Milan. Secondo quanto riportato da ESPN, Pulisic non ha partecipato alla seduta di rifinitura della Nazionale USA in vista dell’amichevole contro l’ Ecuador, in programma ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Milanzone.it

pulisic allarme dagli usa problemi fisici per l8217ala del milan rischio forfait contro l8217ecuador

© Milanzone.it - Pulisic, allarme dagli USA: problemi fisici per l’ala del Milan, rischio forfait contro l’Ecuador

In questa notizia si parla di: pulisic - allarme

Milan, allarme Pulisic: salta il Lecce, Allegri si affida a Saelemaekers accanto a Gimenez

DIRETTA Serie A, Udinese-Milan 0-0: allarme rientrato per Pulisic | LIVE

pulisic allarme usa problemiMilan, allarme Pulisic: infortunio in Nazionale, le condizioni - Neanche il tempo di cominciare che questa sosta per le Nazionali ha subito mietuto la sua prima vittima (di lusso): Christian Pulisic. Segnala calciotoday.it

Milan-Bologna. difficile il recupero di Rafa Leao - Gimenez gol e Pulisic protagonista con gli Usa - Pulisic tornano in Italia dopo le amichevoli di Messico e Usa Cattive notizie da Milanello: ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Allarme Usa Problemi