Pulisic allarme dagli USA | problemi fisici per l’ala del Milan rischio forfait contro l’Ecuador
Una pausa per le Nazionali che rischia di trasformarsi in un nuovo motivo di ansia per il Milan. A preoccupare Massimiliano Allegri e il suo staff è la condizione di Christian Pulisic, il giocatore simbolo del primo scorcio di stagione rossonero. Dopo aver conquistato il titolo di miglior calciatore di settembre in Serie A, l’esterno statunitense si è fermato durante il ritiro della sua Nazionale, alimentando dubbi e timori in casa Milan. Secondo quanto riportato da ESPN, Pulisic non ha partecipato alla seduta di rifinitura della Nazionale USA in vista dell’amichevole contro l’ Ecuador, in programma ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: pulisic - allarme
Milan, allarme Pulisic: salta il Lecce, Allegri si affida a Saelemaekers accanto a Gimenez
DIRETTA Serie A, Udinese-Milan 0-0: allarme rientrato per Pulisic | LIVE
#BollettinoMilan (allarme) @acmilan ha un serio e grosso problema. Se non segna #Pulisic vincere diventa complicato 1 #Gimenez anche se si sbatte non la butta dentro 2 #Leao non è un centravanti e gioca senza testa 3 Nkunku è un Ufo Allegri ha la sosta - X Vai su X
?Dopo l’errore contro la Juventus di Chris Pulisic, una cosa appare lampante: il Milan ha un problema dal dischetto: Con un errore dagli 11 metri i rossoneri non hanno mai vinto nelle ultime due stagione Con il rigore realizzat - facebook.com Vai su Facebook
Milan, allarme Pulisic: infortunio in Nazionale, le condizioni - Neanche il tempo di cominciare che questa sosta per le Nazionali ha subito mietuto la sua prima vittima (di lusso): Christian Pulisic. Segnala calciotoday.it
Milan-Bologna. difficile il recupero di Rafa Leao - Gimenez gol e Pulisic protagonista con gli Usa - Pulisic tornano in Italia dopo le amichevoli di Messico e Usa Cattive notizie da Milanello: ... Da affaritaliani.it