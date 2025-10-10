Una pausa per le Nazionali che rischia di trasformarsi in un nuovo motivo di ansia per il Milan. A preoccupare Massimiliano Allegri e il suo staff è la condizione di Christian Pulisic, il giocatore simbolo del primo scorcio di stagione rossonero. Dopo aver conquistato il titolo di miglior calciatore di settembre in Serie A, l’esterno statunitense si è fermato durante il ritiro della sua Nazionale, alimentando dubbi e timori in casa Milan. Secondo quanto riportato da ESPN, Pulisic non ha partecipato alla seduta di rifinitura della Nazionale USA in vista dell’amichevole contro l’ Ecuador, in programma ad Austin, in Texas. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Pulisic, allarme dagli USA: problemi fisici per l’ala del Milan, rischio forfait contro l’Ecuador