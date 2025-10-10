Puliamo il Mondo al Parco Ducale

Torna Puliamo il Mondo, la grande iniziativa di volontariato e cura dell’ambiente organizzato da Legambiente. Quest’anno l’appuntamento a Parma per la pulizia e raccolta di rifiuti si terrà al Parco Ducale sabato 11 ottobre. Il ritrovo è alle ore 10 presso l’ingresso del parco al ponte Verdi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

