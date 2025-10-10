ProvoCult CLab stagione musicale 2025 2026 | appuntamento con la cantautrice Miriam Ricordi

Riparte la stagione dei live indoor presso l’associazione ‘Provo.Cult C.Lab’ di San Giovanni Rotondo. A dare il via ai concerti autunnali sabato 11 ottobre alle 21.30 sarà la cantautrice abruzzese Miriam Ricordi. Uno stile rock vibrante che, si legge dalla pagina social dell’associazione, fa di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: provocult - clab

