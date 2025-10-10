Provinciale 57bis di Aserei chiusa per 60 giorni
Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza annuncia che, per consentire la completa esecuzione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del manufatto che attraversa il rio Maradina alla progressiva km 6+410, si rende necessario disporre l’interruzione della circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: provinciale - 57bis
Chiusura al traffico dalle ore 7.30 alle ore 14 di sabato 11 ottobre 2025 del ponte sul fiume Po lungo la provinciale 93 "57 bis raccordo ponte sul Po - Guastalla", tratto corrispondente alla porzione di proprietà della Provincia di Mantova, tra i Comuni di Dosolo - facebook.com Vai su Facebook
"Strada provinciale chiusa ma i lavori siano sospesi per permetterci di lavorare" - Dalla scorsa settimana, la strada provinciale 74 che, con diramazione dalla statale ’Massese’, attraversa il territorio di Comano passando dal capoluogo e conduce fino al Passo del Lagastrello, ... Lo riporta lanazione.it
Cadono massi,. Provinciale chiusa - La SP36 Val di Zena è stata chiusa nella scorsa mattinata al km 14+400 nel territorio del Comune di Pianoro a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Riporta ilrestodelcarlino.it