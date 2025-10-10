Prospettiva ad alto angolo in mostra foto scattate dal drone
Si intitola "Prospettiva ad alto angolo" la mostra di Moreno Pieroni visitabile fino a lunedì prossimo a Palazzo dei Convegni. La mostra fotografica si compone di ben 50 scatti tutti realizzati con il drone. Così Moreno Pieroni, appassionato fotografo jesino cerca di raccontare un’emozione, uno stato d’animo. " Sono un fotoamatore free lance - – spiega lui stesso –. In questa mostra ci sono 50 scatti realizzati in varie regioni d’Italia, dal 2020 anno in cui ho acquistato il mio primo drone, complice anche la pandemia, fino ad oggi. Da quel giorno cerco, quando le condizioni meteo lo permettono, di realizzare scatti con prospettive diverse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: prospettiva - alto
Infarto e batteri: la scoperta italiana che cambia prospettiva Siamo abituati a pensare all’infarto come conseguenza di colesterolo alto, fumo, diabete o pressione arteriosa. Tutti fattori reali e importanti, certo. Ma oggi la scienza ci dice che potrebbe esserci un “ - facebook.com Vai su Facebook
Juve, altro colpo... in prospettiva: completata l'emissione di un bond da 150 milioni #juventus - X Vai su X
Faliero Sarti sponsor della mostra Prospettiva vegetale - Dal 5 luglio al 5 settembre Firenze ospiterà, in un percorso che va dal Forte del Belvedere al Giardino di Boboli, Prospettiva vegetale di Giuseppe Penone. Riporta milanofinanza.it