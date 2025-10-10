prosieben doppia nomina nel consiglio di sorveglianza

ProSiebenSat ha ufficializzato la nomina di due nuovi membri all’interno del Consiglio di sorveglianza. Si tratta di Michael Eifler e Simone Sole. Sostituiranno Klara Brachtlová e Christoph Mainusch, che si erano dimessi dopo il completamento dell’Opa di Mfe-Mesiaset sul broadcaster tedesco. Il gruppo di Cologno Monzese a inizio settembre ha acquisito il controllo di ProSiebenSat portando la propria quota 75,61 per cento del capitale e al 75,67 per cento dei diritti di voto. ProSieben, chi sono Eifler e Sole. Eifler e Sole saranno eletti durante la prossima assemblea generale. Ambedue vantano una carriera internazionale e settoriale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

