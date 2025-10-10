Prosegue il bel tempo quasi ovunque | clima mite con temperature sopra i 20° C

Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica L’espansione verso nordest ed il rafforzamento dell’alta pressione proteggerà per tutta la settimana l’Europa occidentale e il Mediterraneo dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Ci attendono pertanto giorni in prevalenza soleggiati, con al più il passaggio di qualche nuvola. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie anche nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di serenità del cielo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

