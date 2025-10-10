L’accordo Abodi- Valditara per l’utilizzo pomeridiano delle palestre scolastiche – riguardo a cui è stato appena emanato un ddl – è di per sé una buona notizia, che potrebbe diventare ottima se solo ci aiutasse a notare un macroscopico dettaglio che da sempre ci sforziamo di non vedere. Così come sono, gli edifici scolastici italiani costituiscono ahimé una zavorra, in quanto la loro manutenzione (spesso traballante) comporta costi notevoli, cui non fa riscontro un adeguato utilizzo: solo di rado e solo in parte vengono sfruttati al di fuori dell’orario di lezione, per tacere della loro desertificazione nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Proposta: usiamo la scuola come un museo