Proposta di Bai per la Maremma | Una rete di parchi e riserve

GROSSETO In questi ultimi giorni di campagna elettorale la candidata del Partito democratico Lidia Bai (foto) lancia una proposta ambiziosa per il futuro della Maremma: creare una rete integrata dei parchi, delle aree naturali protette e delle riserve della provincia di Grosseto. Un progetto pensato per trasformare l’enorme patrimonio ambientale del territorio in un motore di sviluppo sostenibile, culturale e turistico. "Abbiamo una ricchezza naturalistica straordinaria – spiega Bai – che va dal Parco Naturale della Maremma alla Riserva della Diaccia Botrona, dal Parco Faunistico del Monte Amiata fino alle Bandite di Scarlino, per un totale di 25 tra parchi, riserve, oasi WWF e parchi archeologici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

proposta bai maremma reteVerso le regionali, Lidia Bai: “La Rete ‘Parchi di Maremma’ per valorizzare parchi e aree naturali” - Lidia Bai, candidata del Partito Democratico alle elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre, e fino al 2024 presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere, presenta una ... Lo riporta grossetonotizie.com

