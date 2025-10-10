L’attualità raccontata con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento torna questa sera, venerdì 10 ottobre, nel nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 10 ottobre 2025. In apertura di puntata, collegamento in diretta da Gerusalemme con Francesca Mannocchi, per raccontare gli sviluppi dell’annuncio sull’ accordo di pace tra Israele e Hamas. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi racconterà il “lato italiano” dell’attualità: dalla manifestazione per Gaza di sabato scorso a Roma al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi, in relazione al caso Almasri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Propaganda Live, Mannocchi in diretta da Gerusalemme. Musica con Carmen Consoli