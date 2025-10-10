Propaganda Live Mannocchi in diretta da Gerusalemme Musica con Carmen Consoli
L’attualità raccontata con il consueto mix di satira, approfondimento e intrattenimento torna questa sera, venerdì 10 ottobre, nel nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 10 ottobre 2025. In apertura di puntata, collegamento in diretta da Gerusalemme con Francesca Mannocchi, per raccontare gli sviluppi dell’annuncio sull’ accordo di pace tra Israele e Hamas. Nel reportage della settimana, Diego Bianchi racconterà il “lato italiano” dell’attualità: dalla manifestazione per Gaza di sabato scorso a Roma al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri Nordio e Piantedosi, in relazione al caso Almasri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: propaganda - mannocchi
Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi da Gerusalemme tra gli ospiti
Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi tra gli ospiti: reportage di Diego Bianchi sulle manifestazioni per la Flotilla. Anticipazioni di stasera (3 ottobre 2025)
In collegamento da Gerusalemme, sarà con noi Francesca Mannocchi. #propagandalive arriva alle 21.15 su @La7tv - X Vai su X
Rivedi la puntata di ieri di #propagandalive: Aldo Cazzullo, Francesca Mannocchi, Francesca Albanese, Ilaria Graziano, Carmine del Grosso, il reportage di Diego Bianchi #propagandagaza, la settimana di Makkox e molto ancora - facebook.com Vai su Facebook
Propaganda Live, le anticipazioni di stasera (venerdì 10 ottobre): tra gli ospiti Francesca Mannocchi e Carmen Consoli - Nella puntata di oggi, venerdì 10 ottobre, il laboratorio televisivo di Diego Bianchi ... Da msn.com
Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi tra gli ospiti: reportage di Diego Bianchi sulle manifestazioni per la Flotilla. Anticipazioni di stasera (3 ottobre 2025) - Propaganda Live torna su La7, le anticipazioni del 3 ottobre 2025: ospiti Cazzullo e Mannocchi. Scrive atomheartmagazine.com