Propaganda live | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera venerdì 10 ottobre 2025

Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7. Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 10 ottobre? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. Anticipazioni e ospiti. In apertura di puntata, collegamento in diretta da Gerusalemme con Francesca Mannocchi per raccontare in diretta gli sviluppi sull’annuncio dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 10 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: propaganda - anticipazioni

Propaganda Live riparte oggi, venerdì 12 settembre: ospiti e anticipazioni

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 settembre 2025

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 19 settembre

Propaganda Live, Cazzullo e Mannocchi da Gerusalemme tra gli ospiti Diego Bianchi torna con un reportage dalle manifestazioni di solidarietà per la Flotilla. Ecco le anticipazioni di stasera, 3 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Gaza e Amman al centro della #Propaganda Live di Diego Bianchi Neffa è il primo ospite musicale della nuova stagione del programma del venerdì di #La7. Ecco anticipazioni e ospiti di stasera - X Vai su X

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 10 ottobre 2025 - Propaganda Live con Diego Bianchi torna stasera, 10 ottobre 2025, su La7: le anticipazioni, gli ospiti della puntata di oggi, streaming tv ... Riporta tpi.it

Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 10 ottobre - Tra gli ospiti di stasera a Propaganda Live su La 7 con Zoro ci sono Francesca Mannocchi e Carmen Consoli. Secondo msn.com