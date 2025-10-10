Propaganda e burocrazia un mix pericoloso per i poveri

Il Rapporto Caritas 2025, diffuso mercoledì e pressoché ignorato dai giornali, è una clamorosa bocciatura del modo in cui il governo sta affrontando la povertà. Il risultato di anni di propaganda. Non a caso, l’ente confessionale della Cei scrive senza mezzi termini che il passaggio dal Reddito di cittadinanza all’Assegno di inclusione (Adi) “ha rappresentato un notevole passo indietro del sistema di protezione di ultima istanza nel nostro Paese: il numero di beneficiari si è notevolmente ridotto, con ricadute negative sui livelli di povertà e disuguaglianza”, a segnale “del limitato interesse del governo per la lotta alla povertà”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

