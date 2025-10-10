Pronostico USA-Ecuador | c’è un’assenza pesante

USA-Ecuador è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 02:3 0: pronostico, formazioni e dove vederla Due squadre che preparano il prossimo Mondiale. Una manifestazione che soprattutto per gli Stati Uniti, visto che la giocano in casa, ha un valore fondamentale. E Pulisic (infortunato dell’ultim’ora e che non dovrebbe prendere parte al match) e compagni vogliono essere protagonisti, se ci riusciranno ovviamente. Pronostico Stati Uniti-Ecuador: il derby rossonero finisce così (Lapresse) – Ilveggente.it Di sicuro, l’ultima vittoria con il Giappone arrivata appunto nell’amichevole disputata esattamente un mese fa, ha lasciato delle ottime sensazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

