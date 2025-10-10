Pronostico Ungheria-Armenia | vittoria e sorpasso

Ungheria-Armenia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Nonostante in questo momento l’Armenia si ritrovi seconda nel gruppo F di qualificazione al Mondiale alle spalle del Portogallo, gli ospiti sanno benissimo di avere pochissime possibilità di mantenere la posizione alla fine di tutto. L’Ungheria, che di punti al momento ne ha uno solo, è decisamente pronta al sorpasso. (Lapresse) – Ilveggente.it Lo abbiamo visto nel corso degli anni come la nazionale del nostro commissario tecnico Rossi sia in crescita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

