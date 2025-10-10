Pronostico Spagna-Georgia | c’è un segno ricorrente negli ultimi tre precedenti
Spagna-Georgia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Percorso finora completamente immacolato, come da pronostico, per la Spagna campione d’Europa in carica nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Punteggio pieno, nove gol segnati in due partite e zero subiti: la selezione di Luis De La Fuente si conferma un rullo compressore. Clamoroso il 6-0 rifilato lo scorso settembre a quella che, in teoria, dovrebbe essere una potenziale concorrente per il primo posto nel gruppo E, la Turchia di Vincenzo Montella, strapazzata senza pietà davanti ai suoi tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - spagna
