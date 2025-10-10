Pronostico Serbia-Albania | ribaltone dopo cinque utili di fila

Serbia-Albania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Si fermerà a cinque risultati utili di fila la striscia aperta dell’Albania in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. E sarà uno stop durissimo da digerire perché con questi tre punti in canna – dopo le cinque sberle prese dall’Inghilterra – la Serbia è pronta al sorpasso in classifica. (Lapresse) – Ilveggente.it All’andata è finito zero a zero questo match. Partita bloccata, molto tattica. E non sarà molto diverso nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

