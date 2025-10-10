Pronostico Serbia-Albania | ribaltone dopo cinque utili di fila
Serbia-Albania è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Si fermerà a cinque risultati utili di fila la striscia aperta dell’Albania in queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. E sarà uno stop durissimo da digerire perché con questi tre punti in canna – dopo le cinque sberle prese dall’Inghilterra – la Serbia è pronta al sorpasso in classifica. (Lapresse) – Ilveggente.it All’andata è finito zero a zero questo match. Partita bloccata, molto tattica. E non sarà molto diverso nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - serbia
Pronostico Lettonia-Serbia: il 2 non è in discussione
Pronostico Serbia-Inghilterra: cammino macchiato per entrambe
Pronostico Serbia-Albania 11 Ottobre 2025: alta tensione a Leskovac - Albania si gioca l'11 ottobre 2025 alle 20:45 al Gradski stadion Dubocica: analisi, pronostico e quote per una sfida cruciale delle Qualificazioni Mondiali UEFA, con il peso delle scommesse che ... Da bottadiculo.it