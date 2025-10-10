Pronostico Portogallo-Irlanda | Ronaldo a caccia di record

Portogallo-Irlanda è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Oltre al fatto che ancora il Portogallo deve conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale – ma non avrà problemi a farlo – quando c’è Ronaldo in mezzo può succedere sempre tutto. E sappiamo anche questo. (Lapresse) – Ilveggente.it Il motivo? La fame che attanaglia in ogni match il campionissimo portoghese che, contro l’Irlanda, nella gara in programma sabato sera, ha un solo obiettivo: riuscire a segnare e avvicinare quel traguardo storico che sono i mille – sì, avete letto bene, MILLE – gol in carriera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

