Pronostico Portogallo-Irlanda | Ronaldo a caccia di record

Ilveggente.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Portogallo-Irlanda è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico  Oltre al fatto che ancora il Portogallo deve conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale – ma non avrà problemi a farlo – quando c’è Ronaldo in mezzo può succedere sempre tutto. E sappiamo anche questo. (Lapresse) – Ilveggente.it Il motivo? La fame che attanaglia in ogni match il campionissimo portoghese che, contro l’Irlanda, nella gara in programma sabato sera, ha un solo obiettivo: riuscire a segnare e avvicinare quel traguardo storico che sono i mille – sì, avete letto bene, MILLE – gol in carriera. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

