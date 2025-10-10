Pronostico Norvegia-Israele | l’obiettivo è sempre più vicino

Norvegia-Israele è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico. Nell’ultima giornata di qualificazioni la Norvegia ha fatto registrare un risultato storico, rifilando ben undici gol alla malcapitata Moldavia (11-1, seconda vittoria più ampia in un match ufficiale nella storia della nazionale scandinava), cinque dei quali realizzati da uno scatenato Haaland. I Mondiali, ai quali la Norvegia non partecipa addirittura dall’edizione del 1998 in Francia, sono più vicini: alla selezione di Stale Solbakken basterà sostanzialmente vincere le prossime due gare con Israele ed Estonia – entrambe alla portata – per mettere la qualificazione in cassaforte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Israele: l’obiettivo è sempre più vicino

