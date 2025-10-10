Pronostico Medvedev-De Minaur | stanchezza e precedenti finale già scritto
Medvedev-De Minaur è valida per i quarti di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Negli ultimi due confronti che questi tennisti hanno avuto prima di questo quarto di finale, uno dei due ha vinto due a zero. Stavolta crediamo andrà in maniera diversa. Pronostico Medvedev-De Minaur: stavolta l’incertezza ci dice il finale (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, la partita uno la porterà a casa – Medvedev è diciottesimo nella classifica mondiale, De Minaur invece ad oggi occupa il settimo posto – e l’altro lascerà per sempre il torneo. E se da un lato il russo ha dovuto comunque lottare con i crampi contro Tien – per poi riuscire a vincere – l’australiano fino al momento ha sempre avuto vita semplice e questo, sotto l’aspetto mentale, lo potrebbe pagare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - medvedev
Pronostico Davidovich Fokina-Medvedev: è successo una sola volta
Pronostico Tien-Medvedev: la striscia si ferma dopo due vittorie
Dopo una partita - l’ennesima - ai limiti del disumano per caldo, umidità e organizzazione, Medvedev ha lasciato questo messaggio sulla telecamera. E niente. Come si fa a non amare questo pino storto della Tundra - facebook.com Vai su Facebook
Carlos #Alcaraz rispetta il pronostico e conquista il torneo di Tokyo battendo Fritz. Lo spagnolo numero uno al mondo ha annunciato che salterà il Masters di Shanghai, per recuperare nel migliore dei modi la forma fisica per poter poi chiudere nel migliore dei - X Vai su X
Pronostico Medvedev-De Minaur 10 Ottobre: Quarti ATP Shanghai 2025 - Si scende in campo, Venerdì 10 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai 2025: pronostico Medvedev- bottadiculo.it scrive
ATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev - I match degli ottavi della parte bassa completano l'allineamento ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Da oasport.it