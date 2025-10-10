Pronostico Medvedev-De Minaur | stanchezza e precedenti finale già scritto

Medvedev-De Minaur è valida per i quarti di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming Negli ultimi due confronti che questi tennisti hanno avuto prima di questo quarto di finale, uno dei due ha vinto due a zero. Stavolta crediamo andrà in maniera diversa. Pronostico Medvedev-De Minaur: stavolta l’incertezza ci dice il finale (Lapresse) – Ilveggente.it Sì, la partita uno la porterà a casa – Medvedev è diciottesimo nella classifica mondiale, De Minaur invece ad oggi occupa il settimo posto – e l’altro lascerà per sempre il torneo. E se da un lato il russo ha dovuto comunque lottare con i crampi contro Tien – per poi riuscire a vincere – l’australiano fino al momento ha sempre avuto vita semplice e questo, sotto l’aspetto mentale, lo potrebbe pagare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

