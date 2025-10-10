Pronostico Estonia-Italia | una pioggia di gol per tenere viva la speranza

Estonia-Italia è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Gigi Buffon, capo delegazione azzurro, ha utilizzato una buona dose di realismo per descrivere la situazione in cui versa l’ Italia: “Al 90% giocheremo gli spareggi”, ha detto il leggendario portiere in una delle ultime interviste. Effettivamente, dopo il terrificante 11-1 rifilato dalla Norvegia alla Moldavia un mese fa, le speranze della nostra nazionale relative alla qualificazione diretta al prossimo campionato del mondo sono ormai al lumicino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

