Pronostico Bulgaria-Turchia | un sorriso dopo la scoppola

Bulgaria-Turchia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico Il sei a zero rimediato dalla Spagna nella seconda partita del girone ha sicuramente minato quelle che erano le certezze della Turchia di Vincenzo Montella. Perdere fa sempre male, perdere in malo modo intacca tutto quello che si era costruito. (Lapresse) – Ilveggente.it Certo, nel girone E, quello appunto nel quale le Furie Rosse andranno direttamente al Mondiale, i turchi rimangono favoriti per chiudere al secondo posto vista la squadra che hanno a disposizione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

