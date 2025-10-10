Argentina-Venezuela è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 2:00: pronostico, formazioni e dove vederla Inizia con un’amichevole contro il Venezuela la fase di avvicinamento dell’ Argentina al prossimo Mondiale. I campioni del Mondo ovviamente l’anno prossimo partiranno, per via del titolo conquistato, con tutti i favori del pronostico. Ma se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. (Lapresse) – Ilveggente.it Non ci sarà al Mondiale, invece, il Venezuela. Che nell’ultima giornata delle qualificazioni ha perso contro la Colombia e ha perso, pure, il posto nei playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Argentina-Venezuela: la sinfonia è sempre la stessa