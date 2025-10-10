Firenze, 10 ottobre 2025 - Un progetto dedicato alla salvaguardia delle quattro razze bovine toscane a rischio di estinzione - Mucca Pisana, Garfagnina, Calvana e Pontremolese: lo ha annunciato Ferragamo che si impegna ad erogare un contributo economico a favore di alcuni dei piccoli allevatori locali che le custodiscono. L'iniziativa, sviluppata in collaborazione con l'Università di Firenze (Unifi) - Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali (Dagri) - e con il patrocinio della Regione Toscana, rafforza il ruolo di Ferragamo come attore impegnato nella tutela del territorio e della sua biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto Ferragamo-Unifi per preservare razze bovine toscane