Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori | ecco primi laureati

Reggiotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 ottobre si è tenuta presso l’aula magna Quistelli dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria la prima seduta di laurea del corso di studi in progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori (classe LM-50), coordinato dalla prof.ssa Federica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: progettazione - pedagogica

progettazione pedagogica gestione serviziProgettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori: ecco primi laureati - Molteplici sono le prospettive di carriera per i laureati che potranno ricoprire ruoli di coordinamento, direzione, progettazione e gestione di servizi educativi e formativi sia nel settore pubblico c ... Lo riporta reggiotoday.it

progettazione pedagogica gestione serviziUniversità Mediterranea, i primi laureati in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori - Mercoledì 8 ottobre si è tenuta presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria la prima seduta di Laurea del Corso di Studi in Progettazione pedagogica e g ... Come scrive reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Progettazione Pedagogica Gestione Servizi