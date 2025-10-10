Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori | ecco primi laureati

Mercoledì 8 ottobre si è tenuta presso l’aula magna Quistelli dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria la prima seduta di laurea del corso di studi in progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori (classe LM-50), coordinato dalla prof.ssa Federica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: progettazione - pedagogica

Con determinazione dirigenziale n. 1118/2025 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-progettazione per l’implementazione della dote educativa e di comunità e di altre prestazioni in - facebook.com Vai su Facebook

Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori: ecco primi laureati - Molteplici sono le prospettive di carriera per i laureati che potranno ricoprire ruoli di coordinamento, direzione, progettazione e gestione di servizi educativi e formativi sia nel settore pubblico c ... Lo riporta reggiotoday.it

Università Mediterranea, i primi laureati in Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori - Mercoledì 8 ottobre si è tenuta presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria la prima seduta di Laurea del Corso di Studi in Progettazione pedagogica e g ... Come scrive reggiotv.it