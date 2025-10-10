Prof studenti e genitori in piazza contro le politiche autoritarie e repressive | protesta in 30 città contro Valditara

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti in piazza contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Chi in questi giorni ha alzato la voce in difesa di Gaza e della Flotilla ora è pronto ad una mobilitazione che il prossimo 18 ottobre coinvolgerà oltre trenta città: da Milano a Palermo passando per Bergamo, Mantova, Torino, Brescia, Rovigo, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Firenze, Perugia e tante altre che in queste ore si stanno unendo alla protesta organizzata dal “Tavolo nazionale per la scuola democratica” contro le “politiche autoritarie e repressive che stanno minando i principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

prof studenti e genitori in piazza contro le politiche autoritarie e repressive protesta in 30 citt224 contro valditara

© Ilfattoquotidiano.it - Prof, studenti e genitori in piazza contro “le politiche autoritarie e repressive”: protesta in 30 città contro Valditara

In questa notizia si parla di: prof - studenti

La scuola degli studenti “geniali”: troppi ragazzi sopra ogni media. E i prof vanno a lezione per capirli

“Maturità contestata? I miei studenti malati lottano per farla…”. Parla la prof che insegna negli ospedali

Dal banco alla cattedra come insegnante di ruolo: “Grazie ai miei prof amo la scuola. I miei 21 anni punto di forza con gli studenti”. La storia di Antonio

Roma, liceo Virgilio: la preside in piazza con 30 persone contro l’occupazione. Valditara plaude, ma 200 genitori stanno con i ragazzi - Una sparuta pattuglia, 30 persone, si è riunita stamattina a Roma, piazza Santi Apostoli, per protestare contro l’occupazione studentesca del liceo Virgilio. Da ilfattoquotidiano.it

prof studenti genitori piazzaTensione all’assemblea per Gaza del liceo Caravillani di Roma: “Studenti e prof aggrediti dalla comunità ebraica”. Interviene la polizia - Studenti e docenti denunciano di essere stati aggrediti all'uscita da scuola dopo un'assemblea su Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Prof Studenti Genitori Piazza