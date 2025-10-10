Prof studenti e genitori in piazza contro le politiche autoritarie e repressive | protesta in 30 città contro Valditara
Tutti in piazza contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Chi in questi giorni ha alzato la voce in difesa di Gaza e della Flotilla ora è pronto ad una mobilitazione che il prossimo 18 ottobre coinvolgerà oltre trenta città: da Milano a Palermo passando per Bergamo, Mantova, Torino, Brescia, Rovigo, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Firenze, Perugia e tante altre che in queste ore si stanno unendo alla protesta organizzata dal “Tavolo nazionale per la scuola democratica” contro le “politiche autoritarie e repressive che stanno minando i principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: prof - studenti
La scuola degli studenti “geniali”: troppi ragazzi sopra ogni media. E i prof vanno a lezione per capirli
“Maturità contestata? I miei studenti malati lottano per farla…”. Parla la prof che insegna negli ospedali
Dal banco alla cattedra come insegnante di ruolo: “Grazie ai miei prof amo la scuola. I miei 21 anni punto di forza con gli studenti”. La storia di Antonio
Grande interesse da parte di studenti e docenti per la conferenza del prof. Alessandro Sebastiani (@university_of_buffalo), Placemaking ideologico: archeologia, architettura e identità nazionale (1870-1945). Un incontro intenso e interessante, concluso con u - facebook.com Vai su Facebook
Roma, liceo Virgilio: la preside in piazza con 30 persone contro l’occupazione. Valditara plaude, ma 200 genitori stanno con i ragazzi - Una sparuta pattuglia, 30 persone, si è riunita stamattina a Roma, piazza Santi Apostoli, per protestare contro l’occupazione studentesca del liceo Virgilio. Da ilfattoquotidiano.it
Tensione all’assemblea per Gaza del liceo Caravillani di Roma: “Studenti e prof aggrediti dalla comunità ebraica”. Interviene la polizia - Studenti e docenti denunciano di essere stati aggrediti all'uscita da scuola dopo un'assemblea su Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it