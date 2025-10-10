Prof studenti e genitori in piazza contro le politiche autoritarie e repressive | protesta in 30 città contro Valditara

Tutti in piazza contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Chi in questi giorni ha alzato la voce in difesa di Gaza e della Flotilla ora è pronto ad una mobilitazione che il prossimo 18 ottobre coinvolgerà oltre trenta città: da Milano a Palermo passando per Bergamo, Mantova, Torino, Brescia, Rovigo, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Firenze, Perugia e tante altre che in queste ore si stanno unendo alla protesta organizzata dal “Tavolo nazionale per la scuola democratica” contro le “politiche autoritarie e repressive che stanno minando i principi costituzionali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

