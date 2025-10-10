Prof precaria esclusa dal concorso docenti perché le mancano due esami Ma il Consiglio di Stato la riammette | Non sono così necessari

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una docente precaria esclusa dal concorso per l’insegnamento di Arte e Immagine nella scuola media. La motivazione ufficiale del ministero dell’Istruzione e del Merito era la mancanza di due specifici esami nel suo percorso di studi, richiesti per i laureati in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. Ovvero: « Grafica » e « Percezione e comunicazione visiva ». La docente aveva già accumulato anni di esperienza come insegnante precaria, senza mai ricevere contestazioni sul proprio titolo di studio. Nonostante ciò, è stata esclusa dal concorso, e la decisione era stata anche confermata dal Tar del Lazio, secondo cui i requisiti integrativi erano necessari per colmare eventuali lacune della laurea rispetto alla disciplina da insegnare. 🔗 Leggi su Open.online

