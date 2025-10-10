Produzione industriale in caduta | ad agosto -2,4% su luglio Lo rivelano gli ultimi dati Istat

Dopo due mesi di timidi segnali di ripresa, l’industria italiana torna a frenare bruscamente. Secondo i dati Istat sulla produzione industriale di agosto 2025, l’indice destagionalizzato registra un calo del 2,4% rispetto a luglio, mentre su base annua la flessione è del 2,7%. Numeri che confermano un quadro preoccupante per la manifattura nazionale, appesantita dal rallentamento generale dell’economia europea e da una domanda interna ancora debole. La contrazione è diffusa a tutti i comparti produttivi. L’energia segna un -0,6%, i beni di consumo e intermedi arretrano dell’1,2%, mentre i beni strumentali – motore tradizionale dell’industria italiana – calano del 2,2%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

