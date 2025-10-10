Produzione industriale in caduta | ad agosto -2,4% su luglio Lo rivelano gli ultimi dati Istat

Lanotiziagiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi di timidi segnali di ripresa, l’industria italiana torna a frenare bruscamente. Secondo i dati Istat sulla produzione industriale di agosto 2025, l’indice destagionalizzato registra un calo del 2,4% rispetto a luglio, mentre su base annua la flessione è del 2,7%. Numeri che confermano un quadro preoccupante per la manifattura nazionale, appesantita dal rallentamento generale dell’economia europea e da una domanda interna ancora debole. La contrazione è diffusa a tutti i comparti produttivi. L’energia segna un -0,6%, i beni di consumo e intermedi arretrano dell’1,2%, mentre i beni strumentali – motore tradizionale dell’industria italiana – calano del 2,2%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

produzione industriale in caduta ad agosto 24 su luglio lo rivelano gli ultimi dati istat

© Lanotiziagiornale.it - Produzione industriale in caduta: ad agosto -2,4% su luglio. Lo rivelano gli ultimi dati Istat

In questa notizia si parla di: produzione - industriale

Comunicato Stampa: Scanner 3D e SOLIDWORKS si uniscono: l'italiana SolidWorld spinge la produzione industriale

La produzione industriale in calo. Fra dazi e svalutazione del dollaro

Istat, produzione industriale giugno +0,2% mese,-0,9% anno

produzione industriale caduta agostoIstat, produzione industriale ad agosto -2,4%, -2,7% annuo - Torna con il segno negativo la produzione industriale ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale: nel mese ... Lo riporta notizie.tiscali.it

produzione industriale caduta agostoLa produzione industriale (-2,4%) torna ai valori del 2020 - Agosto in calo per la produzione industriale, che cede il 2,4% rispetto al mese precedente, quasi tre punti (- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Produzione Industriale Caduta Agosto