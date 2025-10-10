Dopo due mesi di lievi aumenti congiunturali, la produzione industriale torna a diminuire. Secondo le stime diffuse dall’ Istat, ad agosto l’indice destagionalizzato è sceso del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% rispetto ad agosto 2024. Nel trimestre giugno-agosto, il livello della produzione è più basso dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo congiunturale interessa tutti i comparti: beni strumentali (-2,2%), beni di consumo e beni intermedi (-1,2%) e energia (-0,6%). Corretto per gli effetti di calendario (20 giornate lavorative contro le 21 di agosto 2024), l’indice generale segna una diminuzione tendenziale del 2,7%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto: crollano i beni di consumo