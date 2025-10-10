Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto | crollano i beni di consumo
Dopo due mesi di lievi aumenti congiunturali, la produzione industriale torna a diminuire. Secondo le stime diffuse dall’ Istat, ad agosto l’indice destagionalizzato è sceso del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% rispetto ad agosto 2024. Nel trimestre giugno-agosto, il livello della produzione è più basso dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo congiunturale interessa tutti i comparti: beni strumentali (-2,2%), beni di consumo e beni intermedi (-1,2%) e energia (-0,6%). Corretto per gli effetti di calendario (20 giornate lavorative contro le 21 di agosto 2024), l’indice generale segna una diminuzione tendenziale del 2,7%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: produzione - industriale
Comunicato Stampa: Scanner 3D e SOLIDWORKS si uniscono: l'italiana SolidWorld spinge la produzione industriale
La produzione industriale in calo. Fra dazi e svalutazione del dollaro
Istat, produzione industriale giugno +0,2% mese,-0,9% anno
La produzione industriale tedesca é crollata negli ultimi 7 anni del 20% circa Fonte: https://ft.com/content/745fff84-2cbf-491c-b70c-e39bc8edaa39?accessToken=zwAGQK0wlFAQkc90X_-ELL9JHNO3DOObyO2qOQ.MEUCIQDf-jwA90s-LmwJSQk3ELuYR95Zd - X Vai su X
«Ampliamento del sito di produzione industriale di lana di roccia a Roncà, a disposizione della cittadinanza per fermare un progetto ad alto impatto ambientale» https://www.legaveneto.it/.../sponda-lega-lv-ampliamento.../ #alessandrasponda - facebook.com Vai su Facebook
Italia, produzione industriale in calo del 2,4%: i dati Istat - Durante lo stesso mese, l’indice generale corretto per gli effetti di calendario è diminuito del 2,7 ... Riporta borse.it
In calo ad agosto la produzione industriale: -2,4% mensile, -2,7% annuo - Nel confronto annuo, corretto per gli effetti di calendario, la produzione industriale cala del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). Riporta ansa.it