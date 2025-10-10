Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto | crollano i beni di consumo

Ilfattoquotidiano.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi di lievi aumenti congiunturali, la produzione industriale torna a diminuire. Secondo le stime diffuse dall’ Istat, ad agosto l’indice destagionalizzato è sceso del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7% rispetto ad agosto 2024. Nel trimestre giugno-agosto, il livello della produzione è più basso dello 0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo congiunturale interessa tutti i comparti: beni strumentali (-2,2%), beni di consumo e beni intermedi (-1,2%) e energia (-0,6%). Corretto per gli effetti di calendario (20 giornate lavorative contro le 21 di agosto 2024), l’indice generale segna una diminuzione tendenziale del 2,7%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

produzione industriale di nuovo in calo ad agosto crollano i beni di consumo

© Ilfattoquotidiano.it - Produzione industriale di nuovo in calo ad agosto: crollano i beni di consumo

In questa notizia si parla di: produzione - industriale

Comunicato Stampa: Scanner 3D e SOLIDWORKS si uniscono: l'italiana SolidWorld spinge la produzione industriale

La produzione industriale in calo. Fra dazi e svalutazione del dollaro

Istat, produzione industriale giugno +0,2% mese,-0,9% anno

produzione industriale nuovo caloItalia, produzione industriale in calo del 2,4%: i dati Istat - Durante lo stesso mese, l’indice generale corretto per gli effetti di calendario è diminuito del 2,7 ... Riporta borse.it

produzione industriale nuovo caloIn calo ad agosto la produzione industriale: -2,4% mensile, -2,7% annuo - Nel confronto annuo, corretto per gli effetti di calendario, la produzione industriale cala del 2,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 21 di agosto 2024). Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Produzione Industriale Nuovo Calo