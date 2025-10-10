Produzione industriale -2,4% ad agosto
12.00 Torna con il segno negativo la produzione industriale ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale. Rispetto a luglio, l'Istat registra un calo del 2,4%. Nel confronto annuo, la produzione industriale scende del 2,7% rispetto ad agosto 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
produzione - industriale
