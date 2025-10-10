Procuratrice che inquisi’ Trump incriminata per frode bancaria

Letitia James avrebbe falsificato i documenti per le richieste di prestito al fine di ottenere tassi di interesse migliori. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Procuratrice che inquisi’ Trump incriminata per frode bancaria

Letitia James, procuratrice di New York e nemica politica di Trump, incriminata da un pm nominato dal presidente - La procuratrice di New York che aveva fatto condannare Trump per frode è ora accusata di frode bancaria da un PM nominato dal tycoon ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

La procuratrice generale di New York Letitia James accusata di frode dopo le pressioni di Trump - La procuratrice generale di New York Letitia James è stata incriminata per frode bancaria legata ad un mutuo. Scrive ilsole24ore.com