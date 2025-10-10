Processo bis per la tragedia di Rigopiano | Cerchiamo giustizia La verità la sappiamo perfettamente tutti

Rinviato al prossimo 17 novembre il processo d’appello bis per la tragedia di Rigopiano, in cui perse la vita il giovane ternano Alessandro Riccetti. L’udienza svoltasi a Perugia nel corso della giornata di oggi – venerdì 10 ottobre - è stata caratterizzata dalla relazione della giudice a latere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

processo bis tragedia rigopianoRigopiano, processo bis per i 10 imputati, ma per 4 è già prescrizione, i familiari delle vittime: “Mai più” - Come disposto dalla Cassazione, sul banco degli imputati per la tragedia di Rigopiano sono finiti nuovamente sei funzionari e dirigenti della Regione Abruzzo ... Lo riporta fanpage.it

TRAGEDIA RIGOPIANO: AGGIORNATO AL 17 NOVEMBRE IL PROCESSO DI APPELLO BIS A PERUGIA - PERUGIA – Rinviato al 17 novembre il processo d’appello bis per la strage di Rigopiano (Pescara) che si svolge a Perugia. Da abruzzoweb.it

