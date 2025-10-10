Processi per eresia | alla Fondazione Sciascia il libro di Luciano Curreri

Sabato 11 ottobre alle 18, nei locali della Fondazione Sciascia di Racalmuto, si terrà la presentazione del volume “Processi per eresia. A partire da un libro non finito, un racconto, un saggio (1964-1976)” di Luciano Curreri, pubblicato da Puntoacapo Editrice. Interverranno Luigi Franco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Questa sera, nell'ambito degli incontri letterari promossi da Causæ Itineris e dall'Assessorato alla Cultura di Casale Monferrato, lo splendido spazio della ex chiesa della Misericordia ospiterà l'autore Luciano Curreri, che presenterà il suo libro "Processi per er - facebook.com Vai su Facebook

