Processi per eresia | alla Fondazione Sciascia il libro di Luciano Curreri

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre alle 18, nei locali della Fondazione Sciascia di Racalmuto, si terrà la presentazione del volume “Processi per eresia. A partire da un libro non finito, un racconto, un saggio (1964-1976)” di Luciano Curreri, pubblicato da Puntoacapo Editrice. Interverranno Luigi Franco e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: processi - eresia

A Racalmuto la paradossale guerra del sindaco alla Fondazione Leonardo Sciascia - Da non credere: il comune di Racalmuto, il paese nell’agrigentino dove l’8 gennaio 1921 è nato Leonardo Sciascia, che boicotta e ostacola, e comunque non favorisce, le attività della Fondazione voluta ... huffingtonpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Processi Eresia Fondazione Sciascia