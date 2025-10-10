Proceno Musica Festival | debutta Ricetta per un Pastiche
Due giornate da segnare in agenda a Proceno: l’11 e il 12 ottobre 2025 il Proceno Musica Festival presenta in prima nazionale Ricetta per un Pastiche, un concerto-spettacolo che intreccia parole e musica all’Auditorium Porsenna di Palazzo Guido Ascanio Sforza, in Piazza della Libertà 1, Proceno (Vt). Date, luogo e accoglienza Il pubblico sarà accolto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: proceno - musica
