probabili formazioni estonia italia gattuso pensa a tre interisti nella formazione titolare ecco di chi si tratta

Inter News 24 Probabili formazioni Estonia Italia: nelle plausibili scelte del CT ci sono tre calciatori dell’Inter. Solo panchina per gli altri nerazzurri convocati. In vista della sfida contro l’Estonia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha scelto di convocare tre giocatori dell’Inter per la formazione che scenderà in campo. Il tecnico azzurro sta lavorando per ottenere il massimo dai suoi uomini, e la presenza di Bastoni, Dimarco e Barella dimostra ancora una volta l’importanza dei nerazzurri nella Nazionale. Questa sfida è fondamentale per proseguire con il piede giusto nelle qualificazioni, e i giocatori dell’ Inter sono pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza e qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

