Inter News 24 Le ultimissime in vista del match. Nonostante la sosta per le nazionali abbia svuotato i centri sportivi, l’Inter e l’Atletico Madrid si preparano a scendere in campo oggi in un’amichevole internazionale dal grande valore simbolico. Le due squadre si affronteranno alle ore 18:00 allo Stadio Nazionale di Bengasi, in Libia, per la “Reconstruction Cup”. L’evento, siglato in accordo con il Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, è stato presentato come un “messaggio di fiducia al mondo” per testimoniare il percorso di ripresa del paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Probabili formazioni Atletico Madrid Inter, le idee di Simeone: chi in campo nei Colchoneros?