Priscilla Marvel Cuore di panna contro il mito della produttività

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con “Cuore di panna”, Priscilla Marvel mette a nudo un sentimento condiviso: la fatica di tenere il passo mentre tutto chiede di accelerare. Un pop lucido, ironico e feroce, che parla la lingua dei più giovani e urta contro le illusioni della produttività senza fine. Una canzone come specchio generazionale Non è l’ennesimo sfogo sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Dal mito del lavoro alla realtà del burnout: la musica come specchio sociale - Priscilla Marvel risponde con una strofa che non lascia spazio a equivoci: «Odio il mio lavoro ma qualcuno lo deve fare. Scrive blogsicilia.it

