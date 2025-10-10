Principe William in lacrime | la testimonianza di una donna sul marito suicida
(Adnkronos) – Un principe di Galles visibilmente commosso nell'ascoltare la testimonianza diretta di una donna sul suicidio del marito, tanto da dover interrompere la propria conversazione con lei. Il toccante filmato del colloquio fra William e Rhian Mannings, il cui compagno si è tolto la vita, è stato diffuso in occasione del lancio del 'National . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Principe William in lacrime: la testimonianza di una donna sul marito suicida - La rete, che opererà in tutto il Regno Unito, lavorerà per comprendere meglio le cause profonde del suicidio e per offrire supporto alle persone colpite da questo dramma ... Secondo adnkronos.com
“Dolore infinito”. Il principe William scoppia in lacrime in diretta, il VIDEO che emoziona tutti - Il principe William non ha trattenuto le lacrime in un video pubblicato dall’ufficio della famiglia reale britannica in occasione della Giornata mondiale ... Come scrive thesocialpost.it