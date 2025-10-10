Principe William in lacrime | la testimonianza di una donna sul marito suicida

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un principe di Galles visibilmente commosso nell'ascoltare la testimonianza diretta di una donna sul suicidio del marito, tanto da dover interrompere la propria conversazione con lei. Il toccante filmato del colloquio fra William e Rhian Mannings, il cui compagno si è tolto la vita, è stato diffuso in occasione del lancio del 'National . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: principe - william

“Trovata morta così a 20 anni”. Lutto choc per il principe William e tutta la Famiglia reale: una tragedia vera

Lutto choc per il principe William e la famiglia reale: una vera tragedia

Principe George compie 12 anni, la foto ufficiale e la dedica di Kate e William

principe william lacrime testimonianzaPrincipe William in lacrime: la testimonianza di una donna sul marito suicida - La rete, che opererà in tutto il Regno Unito, lavorerà per comprendere meglio le cause profonde del suicidio e per offrire supporto alle persone colpite da questo dramma ... Secondo adnkronos.com

“Dolore infinito”. Il principe William scoppia in lacrime in diretta, il VIDEO che emoziona tutti - Il principe William non ha trattenuto le lacrime in un video pubblicato dall’ufficio della famiglia reale britannica in occasione della Giornata mondiale ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Principe William Lacrime Testimonianza