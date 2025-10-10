Questa sera, alle 21:00, il format radiofonico Venerdiretta di Primantenna FM torna a dare voce ai giovani talenti locali. Nato otto anni fa con l’obiettivo di promuovere nuove realtà del territorio, il programma riprende la sua missione di valorizzare le eccellenze umbre. Ospiti della puntata saranno gli “Italiani Medi”, gruppo musicale nato in Umbria nel 2023. La band propone un mix originale di alt-rock e funk, con un tocco di ironia surreale che li distingue nel panorama locale. “Uno dei motivi per cui amiamo intervistare realtà locali è poter incontrare di persona gli artisti nei nostri studi”, spiegano i conduttori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Primantenna FM, torna il Venerdiretta: ospiti gli “Italiani Medi”