Primal 3 il primo trailer anticipa la storia | Volevo che questo folle mondo magico lasciasse un marchio

Durante il New York Comic Con 2025, Genndy Tartakovsky ha presentato il trailer della terza stagione di Primal, svelando una narrazione più oscura, "pulp" e carica di tensione emotiva. A tre anni dalla conclusione che sembrava definitiva, Primal è pronto a riemergere dalle sue stesse ceneri. Letteralmente: con un trailer sorprendente mostrato al New York Comic Con 2025, Genndy Tartakovsky ha riportato in vita - più o meno - il suo eroe preistorico, Spear, in una forma che ribalta ogni aspettativa narrativa. Primal: il ritorno inatteso di un'icona preistorica Quando si tratta di reinventare se stesso, Genndy Tartakovsky non conosce confini.

