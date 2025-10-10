Primal 3 il primo trailer anticipa la storia | Volevo che questo folle mondo magico lasciasse un marchio

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il New York Comic Con 2025, Genndy Tartakovsky ha presentato il trailer della terza stagione di Primal, svelando una narrazione più oscura, "pulp" e carica di tensione emotiva. A tre anni dalla conclusione che sembrava definitiva, Primal è pronto a riemergere dalle sue stesse ceneri. Letteralmente: con un trailer sorprendente mostrato al New York Comic Con 2025, Genndy Tartakovsky ha riportato in vita - più o meno - il suo eroe preistorico, Spear, in una forma che ribalta ogni aspettativa narrativa. Primal: il ritorno inatteso di un'icona preistorica Quando si tratta di reinventare se stesso, Genndy Tartakovsky non conosce confini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

primal 3 il primo trailer anticipa la storia volevo che questo folle mondo magico lasciasse un marchio

© Movieplayer.it - Primal 3, il primo trailer anticipa la storia: "Volevo che questo folle mondo magico lasciasse un marchio"

In questa notizia si parla di: primal - primo

Primal 3, il primo trailer anticipa la storia: "Volevo che questo folle mondo magico lasciasse un marchio" - Durante il New York Comic Con 2025, Genndy Tartakovsky ha presentato il trailer della terza stagione di Primal, svelando una narrazione più oscura, "pulp" e carica di tensione emotiva. Scrive movieplayer.it

primal 3 primo trailerZombie Spear sembra inarrestabile nel teaser della stagione 3 di Genndy Tartakovsky's Primal - Genndy Tartakovsky's Primal è tornato, come confermato dal primo teaser trailer della prossima Stagione 3. Secondo gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Primal 3 Primo Trailer