Prima stordisce la compagna con una stampella poi la accoltella su tutto il corpo

Un uomo di 41 anni è stato arrestato l'8 ottobre a Lucca perché accusato di aver picchiato e accoltellato la compagna in seguito a una violenta lite. Dopo essere stata aggredita, la donna ha trovato la forza di denunciare il suo compagno.L'aggressioneL'aggressione si è verificata all'interno. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: prima - stordisce

La Pro Loco Cinisi 2.Zero è felice di invitarvi a Prima Onda Fest – Derive, il festival multidisciplinare che approda per la prima volta a Cinisi! Dal 2 al 5 ottobre, l’Atrio Comunale si trasforma in un palcoscenico di emozioni: 4 giorni di teatro, clownerie, favole - facebook.com Vai su Facebook

Colpisce la compagna con una stampella, poi l'accoltella più volte e le frattura un braccio: arrestato uomo di 41 anni - Tragedia sfiorata a Lucca, dove un uomo ha prima colpito la compagna più volte con una stampella, per poi accoltellarla più volte su tutto il corpo. Riporta leggo.it

Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte - Violento episodio a Lucca: l’uomo, 41 anni, ha prima stordito la donna e poi l’ha gravemente ferita. Si legge su msn.com