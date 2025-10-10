Prima stordisce la compagna con una stampella poi la accoltella su tutto il corpo

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 41 anni è stato arrestato l'8 ottobre a Lucca perché accusato di aver picchiato e accoltellato la compagna in seguito a una violenta lite. Dopo essere stata aggredita, la donna ha trovato la forza di denunciare il suo compagno.L'aggressioneL'aggressione si è verificata all'interno. 🔗 Leggi su Today.it

