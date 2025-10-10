Prima pagina Tuttosport nostalgia Tonali | Potrei tornare
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025.
Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Jashari strappa col Bruges. E’ più vicino al Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, Allegri ha in testa Vlahovic
La Provincia di Sondrio di venerdì 10 ottobre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio
“Yildiz? Juve, fai in fretta!” Nostalgia Tonali: “Potrei tornare” Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 10 ottobre - X Vai su X
"Tonali può tornare in Italia. Juve-Yildiz, fai in fretta"
Tuttosport in prima pagina su Modric e De Bruyne: "58 trofei! Attenti a quei due" - Luka Modric e Kevin De Bruyne che domani sera si affronteranno a San Siro in Milan