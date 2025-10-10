Prima pagina Gazzetta dello Sport Ibrahimovic | Milan ti aiuto a vincere
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.
Tg5 Prima Pagina fa il botto grazie ai pendolari
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Jashari strappa col Bruges. E’ più vicino al Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: Milan, Allegri ha in testa Vlahovic
La Provincia di Sondrio di venerdì 10 ottobre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio
"Yildiz? Juve, fai in fretta!" Nostalgia Tonali: "Potrei tornare" Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 10 ottobre
La Gazzetta dello Sport intervista Mkhitaryan: "Siamo rinati con Chivu" - Mkhitaryan dice: "Siamo rinati con Chivu", come si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
Gazzetta dello Sport: "Guaio Lobotka. Il Napoli lo perde tre settimane, l'Inter a rischio" - Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi spazio anche all'infortunio di Stanislav Lobotka: "Guaio Lobotka.