Prima lezione di diritto privato – Un dialogo che continua presentazione del libro di Guido Alpa

ROMA – Venerdì 17 ottobre, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del libro di Guido AlpaPrima lezione di diritto privato – Un dialogo che continua”. Ingresso libero. Si prevede nell’occasione il saluto del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Introduce l’evento l’ex premier Giuseppe Conte, ordinario di Diritto Privato all’Università di Firenze e leader del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

