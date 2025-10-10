Prima accuse e minacce ora baci e abbracci | perché tra Putin che si scusa e Alyev che perdona torna il sereno
Un mese fa, a Pechino, si erano a stento stretti la mano in un corridoio. Nei giorni scorsi, a Dushanbè (capitale del Tagikistan), durante il vertice Russia-Asia Centrale, baci, abbracci (be’, baci no) e sorrisi. Che cos’è successo, dunque, per far cambiare così radicalmente i rapporti tra Vladimir Putin e il presidente dell’Azerbaigian Ilham Alyev? Lo smottamento delle relazioni tra i due Paesi era cominciato il 25 dicembre del 2024, quando il volo Azerbaigian Airlines 8243, in viaggio da Baku (capitale azera) verso Grozny (capoluogo della Repubblica russa di Cecenia), era stato danneggiato dall’esplosione di missili russi che cercavano di intercettare dei droni ucraini diretti, appunto, verso l’aeroporto di Grozny. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: prima - accuse
Shock in Italia: accuse di violenza su una bimba di 9 anni, il gesto estremo prima della sentenza
Accuse contro percy hynes white e il suo addio a mercoledì prima della stagione 2
Accuse gravissime per il discusso presidente, mai successo prima: la decisione è presa
Tra le sue vittime ci sarebbero i coniugi che hanno investito tutta la loro liquidazione, chi gli ha affidato i risparmi familiari, regali di Natale compresi, chi ha aperto mutui e chi ha cercato di avere notizie del suo denaro fino al giorno prima di morire. Le accuse e i - facebook.com Vai su Facebook
Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #26settembre: #stablecoin, l'Europa sfida gli Usa. Nella riforma edilizia anche il salva #bonus per gli abusi sanati. #Cucinelli: -17% per le accuse sulla Russia. #buonalettura #primapagina - X Vai su X