Prima accuse e minacce ora baci e abbracci | perché tra Putin che si scusa e Alyev che perdona torna il sereno

Un mese fa, a Pechino, si erano a stento stretti la mano in un corridoio. Nei giorni scorsi, a Dushanbè (capitale del Tagikistan), durante il vertice Russia-Asia Centrale, baci, abbracci (be’, baci no) e sorrisi. Che cos’è successo, dunque, per far cambiare così radicalmente i rapporti tra Vladimir Putin e il presidente dell’Azerbaigian Ilham Alyev? Lo smottamento delle relazioni tra i due Paesi era cominciato il 25 dicembre del 2024, quando il volo Azerbaigian Airlines 8243, in viaggio da Baku (capitale azera) verso Grozny (capoluogo della Repubblica russa di Cecenia), era stato danneggiato dall’esplosione di missili russi che cercavano di intercettare dei droni ucraini diretti, appunto, verso l’aeroporto di Grozny. 🔗 Leggi su It.insideover.com

