Prezzo del petrolio in discesa con l’accordo a Gaza | il mercato ritrova stabilità
I prezzi del petrolio sono scesi dopo aver registrato un ribasso di circa l’ 1,6% nella seduta precedente. La discesa riflette il ridimensionamento del premio di rischio legato alle tensioni in Medio Oriente, in seguito all’accordo raggiunto tra Israele e Hamas sulla prima fase di un piano per porre fine alla guerra a Gaza. I future sul Brent sono diminuiti di 66 centesimi (-1%), attestandosi a 64,56 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) statunitense è sceso di 61 centesimi (-1%), a 60,90 dollari. Secondo gli analisti avere un qualche tipo di processo di pace in Medio Oriente permette di tirare un sospiro di sollievo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
