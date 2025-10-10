Previsioni meteo per Avellino – Sabato 11 ottobre 2025

Ad Avellino, sabato 11 ottobre 2025, è previsto bel tempo con sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni.Durante la giornata, la temperatura massima registrata sarà di 25 °C, mentre la minima si attesterà sui 11 °C. Lo zero termico è previsto a quota 3.621 metri.I venti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

