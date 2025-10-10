Previsioni meteo l’alta pressione regala una bella ottobrata a quasi tutta l’Italia

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le temperature massime saliranno fino a 26-27°C a Firenze, Napoli, Oristano, Prato, Roma, Siracusa, Sondrio e Terni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Meteo, dopo il maltempo rimonta dell'alta pressione con caldo e sole in Italia. Le previsioni di inizio settimana - La perturbazione numero 1 di ottobre, dopo aver attraversato rapidamente l'Italia domenica 5 ottobre 2025, si è allontanata verso i Balcani.

Meteo, alta pressione in rinforzo: sole e aria molto mite - Le temperature tornano sopra la norma in molte zone.

